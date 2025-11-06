กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวงบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ ฯ

วันนี้ (6 พ.ย. 68) เวลา 08.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ พระราชรถน้อย และเครื่องประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ โดย ท่านผู้หญิงสิริกิตติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกาศโองการบวงสรวง
โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้าฯ
