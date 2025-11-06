กทท.จัดพิธีถวายความอาลัย-น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำโดย นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ กทท. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน กทท. เข้าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคารที่ทำการ กทท.
ทั้งนี้ ภายในพิธีฯ ผู้อำนวยการ กทท. ได้กล่าวถวายคำอาลัยและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมนำผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 93 วินาที และลงนามถวายความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านผู้ทรงเป็น “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงอุทิศพระวรกาย พระปรีชาสามารถ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันทรงคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระเมตตา โดยผู้ร่วมพิธีต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และจะร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความก้าวหน้าของประเทศชาติต่อไป
