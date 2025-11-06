xs
หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ +6.20 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 3,767.00 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (6 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,301.49 จุด ปรับขึ้น 6.20 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.48 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 3,767.00 ล้านบาท