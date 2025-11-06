"วันนอร์" คาด กมธ.พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเสร็จทันปลาย พ.ย.นี้

วันนี้ (6 พฤศจิกายน) วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยระบุว่า การเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ มี 2 เงื่อนไข คือ รัฐบาลต้องประสานมายังรัฐสภา และร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต้องพิจารณาให้จบในชั้นกรรมาธิการวิสามัญฯ
อย่างไรก็ตาม ประธานรัฐสภาเกรงว่า คณะกรรมาธิการฯ จะพิจารณาไม่เสร็จทันกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่ตามที่คาดการณ์ น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้ หรือต้นเดือนธันวาคม
