กทม.เผยลอยกระทงปี 68 ยอดเก็บกระทงลดลง 24% จากปีก่อน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 110 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 จนแล้วเสร็จภายในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้ จำนวน 391,027 ใบ ลดลงจากปีก่อนประมาณ 24% โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 323,626 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.76 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 28,298 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.23 และกระทงขนมปัง จำนวน 39,103 ใบ คิดเป็นร้อยละ 10.01
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้ จำนวน 391,027 ใบ ลดลงจากปีก่อนประมาณ 24% โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 323,626 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.76 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 28,298 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.23 และกระทงขนมปัง จำนวน 39,103 ใบ คิดเป็นร้อยละ 10.01