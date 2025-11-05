เวียดนามออกมาตรการป้องกันภัยรับมือพายุไต้ฝุ่นคัลแมกีที่จะขึ้นฝั่งพรุ่งนี้

สำนักพยากรณ์อากาศของเวียดนาม คาดว่า พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี จะขึ้นฝั่งทางภาคกลางของเวียดนาม ระหว่างเวลา 19.00 น.ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ถึงเวลา 04.00 น.ของวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
รองนายกรัฐมนตรีตรัน ฮอง ฮา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าวในการประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเทศบาลในกรุงฮานอย กำชับให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมมาตรการฉุกเฉินรับมือกับพายุ รวมถึงอพยพชาวบ้านให้เสร็จก่อนพายุขึ้นฝั่ง
สำหรับมาตรการป้องกันภัยในเบื้องต้น ทางการเวียดนามห้ามเรือทุกลำ ออกทะเลและห้ามนักท่องเที่ยวเดินเล่นตามชายหาด หลังเวลา 17.00น.ของวันพรุ่งนี้(6 พ.ย.) ขอให้ตำรวจและหน่วยยามฝั่งช่วยปกป้องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนในแถบชายฝั่ง ให้ชาวบ้านอพยพจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่สูงก่อนเวลา 19.00 น.ของวันพรุ่งนี้ ให้หน่วยงานท้องถิ่นประสานกับกองทัพภาคที่ 4 และ 5 เรื่องการจัดสรรกำลังทหาร และยานพาหนะสำหรับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านตั้งแต่เนิ่นๆ ขณะเดียวกัน ระดับน้ำในเขื่อนหลายแห่งเพิ่มสูงใกล้เต็มความจุ ทางการเวียดนามเตือนประชาชนในพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงๆ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากดินสไลด์ น้ำป่าไหลหลาก และตลิ่งของแม่น้ำหรือเขื่อนอาจชำรุดเสียหาย ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำ
