กกต. มีมติดำเนินคดีคนทำร้ายเจ้าหน้าที่เลือกตั้งท้องถิ่น ลพบุรี-สงขลา

วันนี้ (5 พ.ย.) คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ที่กระทำการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 2 เหตุการณ์ ซึ่งเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 กรณีแรกคือ กกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับ นางจำเนียร เทียนก้อน ผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จากกรณีทำร้ายร่างกาย น.ส.โยษิตา จันทวงษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ขณะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบเหตุถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งในคูหา เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2568 โดยเข้าข่ายความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย ตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 โดย กกต.มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีไปดำเนินคดีแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีดังกล่าวแล้ว