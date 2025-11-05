อุตุฯ ฉ.3 เตือนไทยตอนบนระวังฝนตกหนัก จากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่น คัลแมกี 7-9 พ.ย.นี้

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุคัลแมกี และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 ว่า เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันนี้ (5 พ.ย.68) พายุไต้ฝุ่น คัลแมกี (KALMAEGI) บริเวณทะเลจีนใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 12.0 องศาเหนือ ลองจิจูด 117.3 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 139 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 14 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2568 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และพายุดีเปรสชันเคลื่อนผ่านประเทศลาว โดยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 จะเคลื่อนเข้าปกคลุมจังหวัดอุบลราชธานี ก่อนจะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ
จากอิทธิพลของพายุ คัลแมกี ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568 ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าว ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร
