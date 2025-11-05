ททท.คาดท่องเที่ยวช่วงลอยกระทงปี 68 เงินสะพัดกว่า 6.5 พัน ล.

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์สถานการณ์เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทย ช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2568 จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยท่องเที่ยวประมาณ 1,914,000 คน-ครั้ง สร้างรายได้หมุนเวียน 6,540 ล้านบาท และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 65 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 41 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจำนวนวันการจัดงานเทศกาลลอยกระทงไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราการเติบโตกับปีที่ผ่านมาได้
สำหรับปี 2568 จะเป็นการจัดขึ้นในบรรยากาศที่สงบ และงดงามของประเพณีไทย ภายใต้มาตรการงดกิจกรรมบันเทิง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทงด้วยความสำรวมและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน
