หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ -3.31 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 43,468.21 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 พ.ย.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,295.29 จุด ลดลง 3.31 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.25 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 43,468.21 ล้านบาท