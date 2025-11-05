xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองครั้งที่ 20 ปรับลด 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:25 น. (ครั้งที่ 20) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,150.00 บาท รับซื้อ 61,050.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,950.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,836.52 บาท