รมว.ทส.เตรียมร่วมประชุม COP 30 รวมพลังประชาคมโลกรับมือสภาพอากาศ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการเตรียมเข้าร่วมประชุม COP 30 ที่เมืองเบเล็งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2568 โดยมอบหมายให้ นางสาวภัทรานันท์ ทองประพาฬ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นผู้แทนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2568
ทั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพกำหนดแนวคิด โกลบอล มูชิราว (Global Mutirão) ที่มีความหมายว่า การรวมพลังของประชาคมโลกเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้น 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ (1) การจัดส่งเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC 3.0) (2) การจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการปรับตัวต่อผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Goal on Adaptation: GGA) (3) การผลักดันแผนที่นำทางตามเป้าหมายการเงินใหม่จำนวน 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2035 (Baku to Belém Roadmap to 1.3T) (4) กองทุนสำหรับความสูญเสีย และความเสียหาย (FRLD) และ (5) การครบรอบ 10 ปีของความตกลงปารีส
