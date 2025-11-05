มท.จัดการคุณภาพน้ำอ่าวนาง หวังเป็นต้นแบบพัฒนาแหล่งน้ำสะอาด กระตุ้นท่องเที่ยว

น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง (เกาะพีพี) จ.กระบี่ โดยมี นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข และ น.ส.วรนันท์ จันทร์ดนู รอง ผอ.องค์การจัดการน้ำเสีย และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม
น.ส.ศศิธร เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำอ่าวนาง (เกาะพีพี) ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือขององค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) รัฐวิสาหกิจของกระทรวงมหาดไทย และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง เป็นโครงการสำคัญที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ที่มุ่งเน้นให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำอ่าวนาง (เกาะพีพี) ถือเป็นก้าวสำคัญของการส่งเสริมการดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ช่วยบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและสถานประกอบการก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่สมดุลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นชุมชนในพื้นที่ตำบลอ่าวนาง จะได้มีน้ำสะอาดใช้ มีระบบประปาที่มีคุณภาพ ช่วยลดภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งจากกิจกรรมท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า ทำให้เกาะพีพีคงความสวยงามและปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวในระยะยาว และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน
