เขื่อนลำปาวหยุดส่งน้ำฤดูฝนปี 68 เตรียมวางแผนจัดการส่งน้ำช่วงฤดูแล้ง

นายสำรวย อินพิทักษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,875 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้านลบ.ม.) หรือคิดเป็น 94 เปอร์เซ็นต์ จากความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร
ทั้งนี้ ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ทำการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร เพื่อเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2568 มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ทางโครงการฯ จะหยุดส่งน้ำ เพื่อให้เพื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศเรื่องการหยุดส่งน้ำฤดูฝนปี 2568 และการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569
ทั้งนี้ ตามที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ทำการส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร เพื่อเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี 2568 มาตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2568 นั้น ขณะนี้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว ทางโครงการฯ จะหยุดส่งน้ำ เพื่อให้เพื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา ได้ออกประกาศเรื่องการหยุดส่งน้ำฤดูฝนปี 2568 และการส่งน้ำฤดูแล้งปี 2568/2569