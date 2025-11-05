ฮ่องกงสั่งอายัดทรัพย์ "Prince Group" ราว 354 ล้านดอลล์ พบพัวพันสแกมเมอร์กัมพูชา

สำนักงานตำรวจฮ่องกง เปิดเผยว่า ฮ่องกงสั่งให้อายัดทรัพย์สินรวมมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 354 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น เงินสด หุ้นและกองทุน ที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมของกลุ่มบริษัทเดอะปริ๊นซ์ กรุ๊ป (the Prince Group) ของนายเฉิน จื้อ นักธุรกิจกัมพูชาเชื้อสายจีนวัย 38 ปี จากการพัวพันคดีสแกมเมอร์ทางออนไลน์ในกัมพูชา อ้างอิงข้อมูลข่าวกรองจากหลายแห่ง เบื้องต้น หน่วยข่าวกรองการเงินและสำนักงานสอบสวนคดีอาญา ในสังกัดสำนักงานตำรวจฮ่องกง อยู่ระหว่างทำการสอบสวนและยังไม่ได้จับกุมผู้ใด
การอายัดครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการระดับนานาชาติ หลังวานนี้ (4 พ.ย.) ตำรวจไต้หวัน จับกุมผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทดังกล่าว 25 คนและอายัดทรัพย์สิน 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งรถหรู 26 คัน,อสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่เชี่อมโยงกับเครือข่ายของนายเฉิน ความผิดฐานฟอกเงินและบังคับใช้แรงงาน
การอายัดครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการระดับนานาชาติ หลังวานนี้ (4 พ.ย.) ตำรวจไต้หวัน จับกุมผู้ต้องหาเชื่อมโยงกับกลุ่มบริษัทดังกล่าว 25 คนและอายัดทรัพย์สิน 147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมทั้งรถหรู 26 คัน,อสังหาริมทรัพย์และบัญชีธนาคารที่เชี่อมโยงกับเครือข่ายของนายเฉิน ความผิดฐานฟอกเงินและบังคับใช้แรงงาน