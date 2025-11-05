เพจท้องถิ่นผุดเสียงสะท้อนชาวภูเก็ต รัฐปล่อยฟรีวีซ่าจนคุมต่างชาติที่ทำผิด กม.ไม่ได้

เพจเฟซบุ๊ก Phuket BiodiverCity ซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เล่าเรื่องธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และชุมชนของภูเก็ต โพสต์วันนี้ (5 พ.ย.) ระบุข้อความว่า นักท่องเที่ยวเช่ารถขับได้ง่าย แต่ใครรับผิดชอบเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และคนภูเก็ตคนไม่ได้พูดถึงแค่อุบัติเหตุ แต่พูดถึงสภาพเมืองที่คนอยู่จริงเริ่มหมดความปลอดภัย ถนนที่เคยเป็นทางกลับบ้านของชาวภูเก็ต กลายเป็นถนนของนักลงทุน และนักท่องเที่ยว อาคารที่เคยมีเสียงหัวเราะของคนในชุมชน ถูกแทนที่ด้วยคอนโดให้เช่ารายวัน
ขณะที่รัฐประกาศ ฟรีวีซ่า ต้อนรับคนจากทั่วโลก ไม่มีใครถามเลยว่า เมืองพร้อมหรือยัง เพราะวันนี้ไม่ได้เห็นแค่นักท่องเที่ยว แต่เห็นกลุ่มต่างชาติที่อยู่ยาวเกินกำหนด เปิดกิจการเถื่อน มั่วสุม ดื่ม ใช้ยา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต่อหน้าเยาวชน เด็กในชุมชนเริ่มเห็นสิ่งผิดปกติเป็นเรื่องธรรมดา บ้านที่เคยเดินได้อย่างปลอดภัยกลับกลายเป็นเมืองที่คนในบ้านหวาดกลัว
