อินเดียเดินหน้าปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เมินเสียงโต้แย้งนักเคลื่อนไหว

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ว่า อินเดียเริ่มดำเนินการปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ท่ามกลางเสียงโต้แย้งของนักเคลื่อนไหว ที่เตือนว่า การดำเนินการเหล่านี้อาจนำไปสู่การริดรอนสิทธิทางการเมืองของประชาชน
การปฏิรูประบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งระยะเวลา 3 เดือน หรือการปรับปรุงแบบเข้มข้นพิเศษ (เอสไออาร์) เริ่มต้นขึ้นใน 12 รัฐและดินแดน ซึ่งหลายพื้นที่มีกำหนดจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปีหน้า
