มท.3 ประชุมความปลอดภัยทางถนน ยกระดับป้องกัน-ลดการสูญเสีย

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2568 ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มอบหมายให้ตนได้นำประชุมร่วมกับคณะกรรมการฯ ในการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน ทั้งผู้ใช้รถยานพาหนะต่างๆ รวมถึงประชาชนที่ใช้ทางเท้า ซึ่งจากสถิติตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงพิการ มีหลายหมื่นรายต่อปี ดังนั้น สิ่งที่คณะกรรมการทุกคนและผู้ปฏิบัติทุกหน่วยงาน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องกำหนดเป็นเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ ต้องยกระดับการป้องกันและลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยว