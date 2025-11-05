สหราชอาณาจักรคลอด กม.ห้ามชุมนุมที่มุ่งเป้ายังเจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่าฝืนคุกสูงสุด 6 ด.

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 5 พ.ย. ว่า ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย ตำรวจจะมีอำนาจหยุดยั้งการชุมนุม ซึ่งมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งระหว่างปฏิบัติหน้าที่ หรือในชีวิตส่วนตัว โดยผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิด อาจต้องโทษจำคุกนานสูงสุด 6 เดือน
ผลสำรวจของสภาสามัญพบว่า 96% ของสมาชิกสภาสามัญ เคยถูกคุกคาม ขณะที่หน่วยงานอิสระซึ่งกำกับดูแลการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ระบุว่า มากกว่าครึ่งของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุด ต้องเผชิญกับการข่มขู่หรือคุกคาม
แถลงการณ์โดยกระทรวงมหาดไทยสหราชอาณาจักรระบุว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดความผิดใหม่ ซึ่งมุ่งเป้าไปที่กลยุทธ์การประท้วง รวมถึงการห้ามปีนอนุสรณ์สถานสงคราม การใช้พลุไฟหรือดอกไม้ไฟ และการสวมหน้ากากปิดบังใบหน้า เพื่อปกปิดตัวตนในเขตพื้นที่ประท้วงซึ่งกำหนดไว้
