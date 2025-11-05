xs
หุ้นไทยเปิดภาคบ่าย -1.42 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 30,139.23 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 พ.ย.) ดัชนี set Index เปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,297.18 จุด ลดลง 1.42 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.11 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 30,139.23 ล้านบาท