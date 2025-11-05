สคน.เผยดัชนีราคาผู้บริโภคไทย ต.ค.68 ลดลง 0.76% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7

วันนี้ (5 พ.ย.68) นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของไทย เดือนตุลาคม 2568 เท่ากับ 100 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2567 ลดลง 0.76 เปอร์เซ็นต์ เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 นับจากเดือนเมษายน 2568 ที่ลดลง 0.22 เปอร์เซ็นต์ พ.ค.2568 ลดลง 0.57% มิ.ย.2568 ลดลง 0.25% ก.ค.2568 ลดลง 0.70% ส.ค.2568 ลดลง 0.79% และ ก.ย.2568 ลดลง 0.72%
ทั้งนี้ สาเหตุมาจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ ราคาพลังงานตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง และมีสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง เนื้อสุกร ไข่ไก่ ผักสด และผลไม้สด รวมทั้งของใช้ส่วนบุคคล จากการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ส่วนราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก และรวมเงินเฟ้อ 10 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) ลดลง 0.09 เปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้ สาเหตุมาจากมาตรการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนของภาครัฐ ราคาพลังงานตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง และมีสินค้าสำคัญที่ราคาลดลง เนื้อสุกร ไข่ไก่ ผักสด และผลไม้สด รวมทั้งของใช้ส่วนบุคคล จากการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ ส่วนราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อไม่มากนัก และรวมเงินเฟ้อ 10 เดือนของปี 2568 (ม.ค.-ต.ค.) ลดลง 0.09 เปอร์เซ็นต์