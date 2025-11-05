xs
ราคาทองครั้งที่ 11 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:49 น. (ครั้งที่ 11) ราคาปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,100.00 บาท รับซื้อ 61,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,900.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,775.88 บาท