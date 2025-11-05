ข่าวปลอม อย่าแชร์! ปปง.เปิด TikTok cyberhelponline ลงทะเบียนรับเงินคืน ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ปปง.ร่วมกับตำรวจไซเบอร์ เปิดบัญชี TikTok ชื่อ “cyberhelponline”ให้ลงทะเบียนรับเงินคืนนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พบว่า ข้อมูลเป็นเท็จ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ชี้แจงกรณีที่อ้างว่า ผู้เสียหายลงทะเบียนขอรับเงินคืนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ทางบัญชี TikTok ชื่อ “cyberhelponline” นั้น ไม่เป็นความจริง บัญชีดังกล่าว ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักงาน ปปง. และสำนักงาน ปปง. ไม่มีนโยบายเปิดให้ลงทะเบียนขอรับเงินคืนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ใด ๆ ทั้งสิ้น
