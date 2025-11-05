คุก 4 ปี 7 ด.! ไม่รอลงอาญา "สาว BMW" ซิ่งชน 3 แม่ลูกดับ ที่ชุมพร

จากกรณีเมื่อช่วงค่ำ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง BMW พุ่งชนรถจักรยานยนต์ บนทางหลวงชนบทสาย แยกโค้ก-ทุ่งเบี้ย หมู่ 1 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพร ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นแม่ลูกกัน ทราบชื่อ นางเย็นจิตร (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี, นายกฤตเมธ (สงวนนามสกุล) อายุ 16 ปี นักเรียนชั้น ม.4 และ ด.ญ.บุณยานุช (สงวนนามสกุล) อายุ 14 ปี นักเรียนชั้น ม.2 ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา น.ส.จิรันธนิน คนขับรถเก๋ง BMW ฐานขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ขับรถทำให้ทรัพย์ผู้อื่นเสียหาย, ขับรถขณะมึนเมา เนื่องจากไม่มีใบขับขี่ และมีปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ นั้น
ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ ทนายแก้ว โพสต์ข้อความระบุว่า คดีรถบีเอ็มชน 3 ศพ ศาลจังหวัดชุมพรพิพากษาจำคุก 9 ปี 2 เดือน รับสารภาพ ลดโทษคงจำคุก 4 ปี 7 เดือน ไม่รอลงอาญา พร้อมริบรถ BMW
สำหรับค่าเสียหายในคดีแพ่ง ทนายแก้ว เปิดเผยเมื่อ 23 ก.ค. 2568 จำเลยขอจ่าย 5.5 ล้านบาท โดยวางเงินก้อนแรก 3 แสนบาท อีก 2 แสนบาท จำเลยจ่าย 31 ก.ค. 2568 ส่วนที่เหลือ 5 ล้าน ขอผ่อน 8 ปี
