สุโขทัยจัดพิธีรับไฟพระฤกษ์-ประทีปพระราชทาน งานประเพณีลอยกระทง ปี 68

นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีรับไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทาน งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2568 โดยมีศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการร่วมในพิธี ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19.00 น. และเวลา 09.00 น. วันนี้ 5 พฤศจิกายน 2568 เคลื่อนขบวนแห่ไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่ออัญเชิญเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยต่อไป อัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานแห่รอบเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีนางพัฒสอน ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี พร้อมข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา อัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 11 พระองค์ แห่รอบเขต เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมพระบารมีและความงดงามของพระประทีปพระราชทาน ซึ่งประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ตามสีประจำของแต่ละพระองค์ เพื่อทำพิธีอัญเชิญลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ ณ สระน้ำโบราณ (ตระพังตะกวน) วัดสระศรี ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย ประจำปี 2568 คืนนี้