ปลัดคลังยินดี หากฝ่ายค้านต้องการตรวจสอบจัดสรรโควตาสลากฯ ถือเป็นเรื่องดี

นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ยินดีและพร้อมชี้แจงข้อมูล หากมีหน่วยงาน องค์กร หรือฝ่ายค้านต้องการเข้ามาตรวจสอบเรื่องการจัดสรรโควตาสลากฯ ให้กับสมาคม มูลนิธิ องค์กรพิการ ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ และสำนักงานสลากฯ พร้อมที่จะเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย หากพบว่ามีสมาชิกของสมาคม มูลนิธิ องค์กรพิการ มีการร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานสลากฯ โดยมองว่าหากมีการเข้ามาตรวจสอบถือเป็นเรื่องที่ดี และจะทำให้เกิดความโปร่งใสที่สุด
ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดสรรโควตาสลากฯ ของสำนักงานสลากฯ นั้น จะเป็นการจัดสรรให้แต่ละสมาคม มูลนิธิ องค์กรพิการ ซึ่งปัจจุบันพบว่า องค์กรเหล่านี้ได้รับการจัดสรรโควตาสลาก อยู่ที่ 145,095 เล่ม คิดเป็น 13.82 เปอร์เซ็นต์
