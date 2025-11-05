กทพ. แจ้งปิดชั่วคราว EXAT Call Center หมายเลข 1543 ตั้งแต่ 4 ทุ่ม-4 ทุ่มครึ่งวันนี้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งปิดระบบโทรศัพท์ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center หมายเลข 1543 ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 22.30 น.
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชัน EXAT Portal ได้ และหากผู้ใช้บริการต้องการสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษ สภาพการจราจรบนทางพิเศษ สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้
