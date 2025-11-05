ข่าวจริง! สดร.ชวนชม Super Full Moon ใหญ่สุดในรอบปีคืนวันลอยกระทง

จากที่มีกระแสข่าว สดร.เชิญชวนประชาชนชม Super Full Moon ใหญ่ที่สุดในรอบปี ในคืนวันลอยกระทงนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) พบว่า เป็นข้อมูลจริง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) (สดร.) ยืนยันว่า วันนี้ (5 พ.ย.68) ซึ่งตรงกับคืนวันลอยกระทง ดวงจันทร์จะโคจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้โลกที่สุดในรอบปี หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ซูเปอร์ฟูลมูน (Super Full Moon) โดยในคืนดังกล่าว ดวงจันทร์จะมีระยะห่างจากโลกประมาณ 356,966 กิโลเมตร
