เลขาฯ พท.เผยคณะผู้บริหารทำงานหนักเตรียมสู้ศึกเลือกตั้ง พิจารณาเลือกนโยบาย-ผู้ลงสมัคร

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงความเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทย ในการเตรียมพร้อมไปสู่การเลือกตั้ง ว่า มีคณะผู้บริหารพรรคกำลังทำงานอย่างหนักในการคัดเลือกผู้ที่แสดงความจำนงในการที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. ในนามพรรคเพื่อไทย ทั้งในส่วนของภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้สนใจมาเสนอตัวเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ทีมต่างๆของพรรค โดยเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ และด้านนโยบายกำลังจัดทำข้อมูลเพื่อประเมิน และวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาจัดเตรียมนำเสนอเป็นนโยบายของพรรค พร้อมเตรียมการลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมของพรรคในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้ง
