xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 8.85 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 11,512.09 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (5 พ.ย.) ดัชนี Set Index เปิดตลาดที่ระดับ 1,289.75 จุด ลดลง 8.85 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.68 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 11,512.09 ล้านบาท