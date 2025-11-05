xs
ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ร่วง 650 บ. ทองรูปพรรณขายออก 61,600 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 05 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:06 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 650 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 60,800.00 บาท รับซื้อ 60,700.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 61,600.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 59,487.84 บาท