ลอยกระทงปี 68 กทม. เปิดให้ลอยใน 33 สวน ชวน ปชช.ใช้กระทงวัสดุธรรมชาติ

กรุงเทพมหานคร เปิดสวนสาธารณะในเทศกาลลอยกระทงปี 2568 วันนี้ (5 พ.ย.) จำนวน 33 สวน ในพื้นที่ 21 เขต ตั้งแต่สวนเปิดจนถึงเวลา 24.00 น. ดังนี้ เขตปทุมวัน : สวนลุมพินี เขตจตุจักร : สวนจตุจักร, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตพระนคร : สวนสันติชัยปราการ, สวนสราญรมย์, สวนรมณีนาถ เขตคลองเตย : อุทยานเบญจสิริ, สวนเบญจกิติ เพื่อเป็นการลดขยะและลดผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง เนื่องจากย่อยสลายง่าย และไม่ใช้กระทงโฟม พร้อมขอความร่วมมือไม่ลอยกระทงขนมปัง และกระทงที่ทำจากอาหารสัตว์ในสวนสาธารณะ กทม. เนื่องจากสระน้ำในสวนเป็นพื้นที่ปิดเมื่อสัตว์น้ำกินไม่หมดจะส่งผลทำให้น้ำเสีย
ทั้งนี้ เชิญชวนลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง มาด้วยกันลอยด้วยกัน และเพื่อความปลอดภัย ห้ามจุด ปล่อย และจำหน่ายโคมลอย บั้งไฟ โคมไฟ โคมควัน ประทัด พลุ รวมถึงงดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในสวนสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
