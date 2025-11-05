ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดวานนี้ ติดลบ หลังสหรัฐฯ เตือนเข้าสู่ภาวะปรับฐาน

ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบวานนี้ (4 พ.ย.) หลังจากธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐฯ เตือนว่าตลาดหุ้นอาจเข้าสู่ภาวะปรับฐาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไป และอาจนำไปสู่ภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้น
ทั้งนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 47,085.24 จุด ลดลง 251.44 จุด ดัชนี S&P500 ปิดที่ 6,771.55 จุด ลดลง 80.42 จุด และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 23,348.64 จุด ลดลง 486.09 จุด
