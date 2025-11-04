ไต้หวันพัฒนาเซรัมปลูกผมที่กระตุ้นการงอกใหม่ได้สำเร็จภายใน 20 วัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไทเป สาธารณรัฐจีน ว่า นักวิจัยจากวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( ไอทีอาร์ไอ ) ของไต้หวัน ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมรักษาปัญหาผมร่วง ด้วยการสร้างสรรค์ เซรัมปลูกผม จากสารสกัดพืชธรรมชาติประสิทธิภาพสูง ที่สามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมได้จริง และเริ่มเห็นผลลัพธ์ภายในระยะเวลาเพียง 20 วัน
เซรัมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีกลไกการทำงานที่ล้ำหน้า โดยมุ่งเป้าหมายไปยัง เซลล์ต้นกำเนิดรากผม ( Hair Follicle Stem Cells ) โดยตรง เพื่อ “ปลุก” เซลล์ที่หยุดทำงานหรืออยู่ในภาวะพักตัว ให้กลับมาเข้าสู่กระบวนการสร้างเส้นผมใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นแนวทางการรักษาใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทั่วไปในตลาด
เซรัมดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีกลไกการทำงานที่ล้ำหน้า โดยมุ่งเป้าหมายไปยัง เซลล์ต้นกำเนิดรากผม ( Hair Follicle Stem Cells ) โดยตรง เพื่อ “ปลุก” เซลล์ที่หยุดทำงานหรืออยู่ในภาวะพักตัว ให้กลับมาเข้าสู่กระบวนการสร้างเส้นผมใหม่อีกครั้ง ซึ่งถือเป็นแนวทางการรักษาใหม่ที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์แก้ผมร่วงทั่วไปในตลาด