ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Trade Master Classroom รับรองโดย ตลท.เปิดเรียนรู้ลงทุนฟรี ไม่จริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ Trade Master Classroom เปิดคอร์สเรียนรู้การลงทุนฟรี สำหรับมือใหม่ รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนว่า เพจ Trade Master Classroom ที่โฆษณาผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูล หรือโอนเงินโดยเด็ดขาด เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการอนุมัติหลักสูตร หรือเปิดคอร์สเรียนในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้โลโก้ และชื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ
