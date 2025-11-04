xs
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เพจ Trade Master Classroom รับรองโดย ตลท.เปิดเรียนรู้ลงทุนฟรี ไม่จริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง เพจ Trade Master Classroom เปิดคอร์สเรียนรู้การลงทุนฟรี สำหรับมือใหม่ รับรองโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนว่า เพจ Trade Master Classroom ที่โฆษณาผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก อย่าหลงเชื่อให้ข้อมูล หรือโอนเงินโดยเด็ดขาด เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการอนุมัติหลักสูตร หรือเปิดคอร์สเรียนในลักษณะดังกล่าว เป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้โลโก้ และชื่อของตลาดหลักทรัพย์ฯ