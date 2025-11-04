สนน.เผยแนวทางลดระดับน้ำในคลอง หลังฝนตกพื้นที่กรุงเทพฯ เกือบ 300 มม.

นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำ (สนน.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและแนวทางการลดระดับน้ำในคลอง ว่า ช่วง 3 วัน ที่ผ่านมา ตั้งแต่คืนวันที่ 1 -3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่อนข้างเยอะ มีปริมาณรวมกันเกือบ 300 มิลลิเมตร ประกอบกับยังคงมีแนวร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน กทม. ในช่วงใกล้หมดฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาฝนตกหนักและค้างในพื้นที่ค่อนข้างเยอะ และส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ หากลมหนาวพัดลงมาแรง ร่องฝนนี้จะลงไปที่ภาคใต้ ทำให้กรุงเทพมหานครหมดฝน
สำหรับวิธีเร่งการระบายน้ำนั้น จะใช้แนวสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินเครื่องสูบน้ำตลอดต่อเนื่องทุกตัว รวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำ ทั้งอุโมงค์บางซื่อ อุโมงค์คลองขุดวัดช่องลม อุโมงค์แสนแสบ และอุโมงค์ประชาราษฎร์สาย 2 เร่งสูบน้ำออก โดยอุโมงค์จะมีหน้าที่ขนน้ำจากจุดที่ไกลแม่น้ำออกได้ ส่วนสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำ จะใช้คลองระบายน้ำในการระบายน้ำออก แต่คลองจะมีข้อจำกัด คือจะมีน้ำจากด้านข้างที่ไหลมาเติม เช่น คลองเปรมประชากร เมื่อฝนตกทั่วพื้นที่ในถนนก็จะสูบเร่งระบายลงคลอง ทำให้น้ำในคลองเต็มอยู่ตลอดจึงดูเหมือนน้ำไม่ลดลง ทั้งที่ความจริงแล้วน้ำไหลไปตลอด แต่เมื่อฝนตกซ้ำ ต้องสูบน้ำจากถนนและพื้นที่ใกล้เคียงลงคลอง เหมือนเป็นการเติมน้ำลงไปเรื่อยๆ แต่หากในพื้นที่น้ำแห้งหมด น้ำในคลองจะลดต่ำลงจนถึงระดับภาวะปกติ
