xs
xsm
sm
md
lg

หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้ ร่วง 10.26 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 40,719.65 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (4 พ.ย.) ดัชนี set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,298.60 จุด ลดลง 10.26 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.78 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 40,719.65 ล้านบาท