xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ 5 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยทุ่งครุ แนวโน้มลดลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนเล็กน้อยเขตทุ่งครุ เคลื่อนตัวทิศใต้ แนวโน้มลดลง ปริมาณฝนสูงสุดเขตคลองสามวา 6.5 มิลลิเมตร