รมว.แรงงานเล็งดึงแรงงานศรีลังกา ชดเชยกัมพูชาที่ขาดหายจากเหตุปัญหาชายแดน

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้เปิดให้แรงงานมาลงทะเบียน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวเพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดหายไป ที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยที่จะพิจารณาในเรื่องของความเปราะบางระหว่างประเทศของบางกลุ่มอยู่ ซึ่งคาดว่า จะเรียบร้อยในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้ ในหลักการได้มีการพูดคุยกันแล้ว ทั้งในเรื่องของการต่ออายุ สำหรับแรงงานที่อยู่ในเมืองไทย ที่อาจจะบัตรหมดอายุ ก็กำลังดำเนินการอยู่
ส่วนจะมองแรงงานจากประเทศใดที่จะมาทดแทนแรงงานกัมพูชานั้น น.ส.ตรีนุช กล่าวว่า เป็นแรงงานจากประเทศศรีลังกา นอกจากนี้ กำลังพิจารณาอีกหลายที่ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
