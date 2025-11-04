นายกฯ ลงนาม MOU โครงการ สุขกาย สบายกระเป๋า หวังแก้ปัญหา รพ.แออัด-ค่าใช้จ่ายสูง

วันนี้ (4 พ.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ สุขกาย สบายกระเป๋า ร่วมกับ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ พัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจและสุขภาพครั้งสำคัญ และถือเป็นการปรับเปลี่ยนการให้บริการทางการแพทย์ครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาที่โรงพยาบาลรัฐมีความแออัด ขณะที่โรงพยาบาลเอกชนยังมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
