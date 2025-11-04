มท.2 กำชับ ปภ.ประสานท้องถิ่นเร่งลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยให้ครบถ้วนในสัปดาห์นี้

วันนี้ (4 พ.ย.) นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ที่ ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ประสบภัย เร่งลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยที่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือฯ และตรวจสอบยืนยันข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดให้ครบถ้วน ภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือ 9,000 บาท โดยเร็วที่สุด โดยมีนายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กองส่วนกลาง ปภ. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เข้าร่วมประชุม