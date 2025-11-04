ครม.เห็นชอบให้ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน MotoGP วงเงินเกือบ 4 พัน ล.

วันนี้ (4 พ.ย.68) น.ส.อัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ให้ประเทศไทยเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี (MotoGP) ประจำปี 2570-2574 (5 ปี) และกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจำปี 2570-2574 (5 ปี) จำนวน 3,997.86 ล้านบาท หรือไม่เกินวงเงินตามสกุลเงินท้องถิ่น สำหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน