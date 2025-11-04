xs
สภาพอากาศกรุงเทพฯ 4 โมงเย็น ฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่ในฝั่งพระนคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16.00 น. พื้นที่กรุงเทพฯ มีฝนตกเล็กน้อยในเขตคลองสามวา มีนบุรี ลาดกระบัง ยานนาวา สาทร และคลองเตย เคลื่อนตัวทิศใต้ แนวโน้มคงที่