สนค.เผยดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภค ต.ค.68 อยู่ที่ระดับ 50.9 สะท้อนความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและรยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 6,437 ราย ซึ่งครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวม เดือนตุลาคม 2568 ปรับตัวเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นในรอบ 7 เดือน ที่ระดับ 50.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนที่ผ่านมา จากการประกาศใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปี
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเงินทั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงของประชาชน รวมถึงบรรยากาศความไม่แน่นอนของสถานการณ์โดยรวมในประเทศ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน จึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปัญหาทางการเงินทั้งหนี้สินและค่าใช้จ่ายที่อยู่ในระดับสูงของประชาชน รวมถึงบรรยากาศความไม่แน่นอนของสถานการณ์โดยรวมในประเทศ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชน จึงจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป