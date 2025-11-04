xs
เนปาลเผยเหตุหิมะถล่มยอดเขาหิมาลัยวานนี้ มีผู้เสียชีวิต 7 เจ็บ 5 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

จากเหตุหิมะถล่มยอดเขาหิมาลัย ใกล้เบสแคมป์ของภูเขายาลุงรีในเขตโทละขะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินราว 4,900 เมตร เมื่อเช้าวานนี้ (3 ต.ค.) นั้น

นายไชเลนดรา ธาปา โฆษกสำนักงานตำรวจเนเปาล เปิดเผยว่า มีนักไต่เขาเสียชีวิตรวม 7 ราย โดยเป็นชาวต่างชาติ 5 ราย และชาวเนปาล 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 5 คน เบื้องต้น ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยเรื่องสัญชาติ และชื่อของผู้เสียชีวิต

ทั้งนี้ เนปาลมีสภาพอากาศแปรปรวน ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีพายุหิมะพัดถล่มในแถบเทือกเขาหิมาลัย นอกจากนั้น ทีมกู้ภัยยังทำงานอย่างยากลำบากด้วย