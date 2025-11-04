xs
ราคาทองครั้งที่ 13 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 62,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:02 น. (ครั้งที่ 13) ราคาปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 61,500.00 บาท รับซื้อ 61,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 62,300.00 บาท รับซื้อ (ฐานภาษี) 60,170.04 บาท