อดีตบิ๊กข่าวกรอง เสนอ รบ.เจรจากัมพูชาต้องตั้งเงื่อนไข​-ยื่นหมูยื่นแมว​ หากอยากได้ตาควายคืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตาควายจะได้คืนไหม

รัฐบาลลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์กับกัมพูชา​ สันติภาพกำลังจะมา​ สัญญาว่าถอนอาวุธหนัก​ เก็บกวาดทุ่นระเบิด​ ปราบปรามสแกมเมอร์​ เชื่อหรือไม่ว่า​ เขมรจะทำตามสัญญา

แต่คนไทยทั่วไป​ ต้องการได้ปราสาทตาควายคืนที่ทหารเขมรยึดครองและสร้างบังเกอร์ป้องกันแข็งแรง​

นอกจากนั้น​ พื้นที่หนองจาน​ หนองหญ้าแก้วที่ทหารเก็บกวาดทุ่นระเบิดเกือบหมดแล้ว​ แต่ยังไม่จบ​ ยังไม่ได้สร้างรั้ว

มีคำถามว่า​ จะเอาปราสาทตาควาย และพื้นที่หนองจานหนองหญ้าแก้วคืนมาได้ไหม

ในชั้นนี้​ มีสองทางที่จะได้คืนคือ​ เกิดการสู้รบครั้งใหม่​ และไทยทุ่มสรรพกำลังเต็มที่เทลงไป​ เพื่อเอาพื้นที่คืน​ หรือ​ ผ่านการเจรจา

รัฐบาลและผู้มองโลกในแง่ดีบอกว่าต้องผ่านการเจรจา​ หากตกลงกันได้ด้วยกลไกการทูต​ เราน่าจะได้คืน​ เพราะตกลงกันไว้แล้วว่า​ จะสำรวจหลักหมุดและปักปันเขตแดนกันให้เรียบร้อยด้วยเทคนิคไลดาร์

ที่ว่านี้​ มีอะไรยืนยันได้ว่า ไทยจะได้คืน ต้องใข้เวลากี่ปีถึงจะได้คืน​

มีหนทางอื่นอีกหรือไม่ในการเอาแผ่นดินไทยคืน

อยากเสนอไว้ตรงนี้​ การเจรจาต้องมีการตั้งเงื่อนไข​ ต้องมีการต่อรอง​ มีการยื่นข้อเสนอ​ ต่อรอง​ ยื่นหมูยื่นแมว​

กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่าน​ ขอตัวทหารเชลยศึกคืน​ และยังขอให้ไทยช่วยเหลือตามที่อดีตนายกไทยได้ลงนามให้ความช่วยเหลือกัมพูชาไปแล้วในวงเงินหลายพันล้านบาท

ความต้องการของกัมพูชาจะได้รับการพิจารณาทบทวน​ หาก​เขมรคืนปราสาทตาควายและพื้นที่หนองจานหนองหญ้าแก้วให้ไทย

ข้อเสนอนนี้​ คนไทยคิดเห็นกันอย่างไร​ รับได้ไหม
