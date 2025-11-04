อดีตบิ๊กข่าวกรอง เสนอ รบ.เจรจากัมพูชาต้องตั้งเงื่อนไข​-ยื่นหมูยื่นแมว​ หากอยากได้ตาควายคืน

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ตาควายจะได้คืนไหม
รัฐบาลลงนามในปฏิญญากัวลาลัมเปอร์กับกัมพูชา สันติภาพกำลังจะมา สัญญาว่าถอนอาวุธหนัก เก็บกวาดทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์ เชื่อหรือไม่ว่า เขมรจะทำตามสัญญา
แต่คนไทยทั่วไป ต้องการได้ปราสาทตาควายคืนที่ทหารเขมรยึดครองและสร้างบังเกอร์ป้องกันแข็งแรง
นอกจากนั้น พื้นที่หนองจาน หนองหญ้าแก้วที่ทหารเก็บกวาดทุ่นระเบิดเกือบหมดแล้ว แต่ยังไม่จบ ยังไม่ได้สร้างรั้ว
มีคำถามว่า จะเอาปราสาทตาควาย และพื้นที่หนองจานหนองหญ้าแก้วคืนมาได้ไหม
ในชั้นนี้ มีสองทางที่จะได้คืนคือ เกิดการสู้รบครั้งใหม่ และไทยทุ่มสรรพกำลังเต็มที่เทลงไป เพื่อเอาพื้นที่คืน หรือ ผ่านการเจรจา
รัฐบาลและผู้มองโลกในแง่ดีบอกว่าต้องผ่านการเจรจา หากตกลงกันได้ด้วยกลไกการทูต เราน่าจะได้คืน เพราะตกลงกันไว้แล้วว่า จะสำรวจหลักหมุดและปักปันเขตแดนกันให้เรียบร้อยด้วยเทคนิคไลดาร์
ที่ว่านี้ มีอะไรยืนยันได้ว่า ไทยจะได้คืน ต้องใข้เวลากี่ปีถึงจะได้คืน
มีหนทางอื่นอีกหรือไม่ในการเอาแผ่นดินไทยคืน
อยากเสนอไว้ตรงนี้ การเจรจาต้องมีการตั้งเงื่อนไข ต้องมีการต่อรอง มีการยื่นข้อเสนอ ต่อรอง ยื่นหมูยื่นแมว
กัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเปิดด่าน ขอตัวทหารเชลยศึกคืน และยังขอให้ไทยช่วยเหลือตามที่อดีตนายกไทยได้ลงนามให้ความช่วยเหลือกัมพูชาไปแล้วในวงเงินหลายพันล้านบาท
ความต้องการของกัมพูชาจะได้รับการพิจารณาทบทวน หากเขมรคืนปราสาทตาควายและพื้นที่หนองจานหนองหญ้าแก้วให้ไทย
ข้อเสนอนนี้ คนไทยคิดเห็นกันอย่างไร รับได้ไหม
หาก