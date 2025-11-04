กรมอุทยานฯ เตรียมใช้วัคซีนคุมกำเนิดช้างป่า นำร่อง 5 จังหวัดภาคตะวันออก

เพจกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสต์ระบุว่า ปัจจุบันประชากรช้างป่าในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวโน้มที่ลดลงและเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมต่อช้างป่า มาตรการจัดการโดยการควบคุมประชากรช้างป่าจึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่มีความจำเป็น จึงได้มีโครงการนำร่องศึกษาการใช้วัคซีนคุมกำเนิดระยะยาวในช้างป่าเอเชีย เพื่อศึกษาและทดสอบการใช้วัคซีนคุมกำเนิดในช้างบ้าน ก่อนจะขยายผลไปสู่การทดสอบในช้างป่า ทั้งนี้ จากผลการศึกษาในช้างบ้านมีความปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน ไม่ส่งผลต่อสรีระ และช้างไม่มีอาการอักเสบแต่อย่างใด จึงนำสู่การขยายผลศึกษาต่อเนื่องไปยังช้างป่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
การดำเนินโครงการศึกษาการให้วัคซีนคุมกำเนิดระยะยาวในช้างป่า กลุ่มป่าตะวันออก จะเป็นแนวทางในการจัดการและแก้ไขปัญหาช้างป่า และการบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์และการจัดการประชากรช้างป่าให้มีปริมาณที่สมดุล ลดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า และให้ทุกภาคส่วนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เกิดการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนต่อไป