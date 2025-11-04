รองผู้ว่าฯ กทม.ตรวจจุดน้ำท่วมขังเขตดอนเมือง พร้อมกำชับเร่งระบายน้ำลดผลกระทบ ปชช.

รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่เขตดอนเมือง หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนใน กทม.
รองผู้ว่าฯ กทม. และผู้เกี่ยวข้อง ได้ตรวจเยี่ยม ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเร่งระบายน้ำบริเวณ ซอยวัดเวฬุวนาราม 36 สถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 3 ถนนประชาอุทิศ และ สถานีสูบน้ำคูนายกิมสาย 1 ถนนเทิดราชัน โดยได้สั่งการให้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยง เพื่อเร่งระบายน้ำให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด รวมถึงให้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้ผู้รับจ้างปรับปรุงถนนสายต่างๆ ห้ามไม่ให้มีการปิดกั้นท่อระบายน้ำหรือระบบระบายน้ำ หรือหากมีความจำเป็นต้องปิดกั้นท่อระบายน้ำ ต้องจัดทำระบบการระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และเมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องเก็บเศษวัสดุที่ตกค้างในท่อระบายน้ำและล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้ำ