Pakkret CCTV เผยสถานการณ์น้ำท่วมขังพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด

วันนี้ (4 พ.ย.) เวลา 11.45 น. Pakkret CCTV ศูนย์ข้อมูลกลางความปลอดภัยเทศบาลนครปากเกร็ด รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
-แจ้งวัฒนะ หน้าห้างแม็คโคร
-แจ้งวัฒนะ หน้าไทวัสดุ
-แจ้งวัฒนะ หน้าโรงเรียนคลองเกลือ
-แจ้งวัฒนะ ทางเข้าเมืองทองธานี ฝั่ง มสธ.
-แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 43
-แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 40
-แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38
-แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 34
-แจ้งวัฒนะ ปากเมืองทอง ฝั่งถนนแจ้งวัฒนะ
-แจ้งวัฒนะ ห้างเซ็นทรัล
-ติวานนท์-ปากเกร็ด 22
มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรบางจุด ในเขต อ.ปากเกร็ด ระดับน้ำที่ท่าน้ำปากเกร็ดอยู่ที่ 1.84 เมตร รทก. อยู่ในระดับ เฝ้าระวัง